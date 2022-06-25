حوادث
10 سنوات لمتهم بالسرقة
أدانت الغرفة الجنائية الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالجديدة، أخيرا، متهما يوجد بالسجن محكوما ب30 سنة على ذمة قضية أخرى، وحكمت عليه ب10 سنوات سجنا نافذا، بعد مؤاخذته من أجل جناية تكوين عصابة إجرامية متخصصة في السرقة الموصوفة باستعمال ناقلة ذات محرك. وتوصلت الضابطة القضائية بإرسالية من قبل الوكيل العام للملك،أكمل القراءة »
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