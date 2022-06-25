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حوادث

تخفيض عقوبة “مخازنية” هربوا مخدرات

منذ 24 ثانية
أيدت غرفة الجنايات الاستئنافية لجرائم الأموال باستئنافية فاس، مساء الأربعاء الماضي، القرار الابتدائي بإدانة 4 عناصر بالقوات المساعدة معتقلين بسجن بوركايز بعدما اعتقلوا لتلقيهم مبالغ مالية رشوة نظير غض الطرف عن تهريب كميات من المخدرات عبر سواحل يحرسونها بمنطقة أركمان بإقليم الناظور. وخفضت عقوبة 3 منهم إلى سنتين حبسا نافذاأكمل القراءة »


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منذ 24 ثانية




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