حوادث
تجدد الأمل بإنقاذ سعدون
مسؤول بالبرلمان الروسي أكد إمكانية استبدال الأسرى ومنظمات تطالب بتحريرهم خفف نائب البرلمان الروسي، من حدة تصريحاته حول المعتقلين المحكومين بالإعدام من قبل محكمة دونيستك، إذ لوح بإمكانية استبدال الأسرى الأجانب، مبرزا أن المغربي سعدون بمعية البريطانيين بينر وأسلين، يمكن استبدالهم بمدنيين وعسكريين من الجيش الروسي. وبعد يوم واحد منأكمل القراءة »
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