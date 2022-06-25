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حوادث

آش خاصك تدير؟

منذ 20 ثانية
تجنيس الأجنبي يمكن للأجنبي اكتساب الجنسية المغربية عن طريق التجنيس لكن بشروط. الشروط أولا- أن تكون إقامته فى المغرب حين إمضاء وثيقة التجنيس . ثانيا- أن يثبت إقامة اعتيادية ومنتظمة في المغرب خلال السنوات الخمس السابقة لتقديمه طلب التجنيس . ثالثا- أن يكون بالغا سن الرشد القانونية . رابعا- أنأكمل القراءة »


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منذ 20 ثانية




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