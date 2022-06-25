حوادث
حي المطار … مسرح الجريمة
جهود فرقة مكافحة العصابات خلال المدة الأخيرة أسقطت العديد من الجناة لم يكن الأوصياء عن التعمير بالجديدة سنة 2010، يعتقدون وهم يفتحون الوعاء العقاري ” المطار” على مساحة 90 هكتارا، لتسخيره مجالا لإنعاش السكن الاقتصادي لفائدة شرائح واسعة ذات دخل محدود، أنه وبمجرد أن يصبح هذا الحي آهلا بالسكان، يتحولأكمل القراءة »
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