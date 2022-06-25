افتتاحية
قصر الأشباح
«بارك بارك خود عمتك». تذكرت هذا المثل الشعبي، وأنا أتابع، هذه الأيام، «تحركات» وزير العدل في «كل الاتجاهات» لإقناعنا بجدوى ترحيل محاكم البيضاء إلى خارج المدينة، وبالضبط إلى مدينة زناتة البيئية بدائرة نفوذ عمالة المحمدية. أحار فعلا، وأنا أرى كيف ترك الوزير كل مهامه ومسؤولياته «تقريبا»، وتفرغ إلى مشروع التجميعأكمل القراءة »
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