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الرياضة

زيدان رفض إغراءات الدوحة

منذ 31 دقيقة
رفض الفرنسي زين الدين زيدان، إغراءات الدوحة، لتدريب باريس سان جيرمان، لينهي الفريق الفرنسي مفاوضاته معه. وأكدت الصحف الفرنسية، أنه رغم الراتب القياسي الذي اقترحه القطريون، ملاك باريس، على المدرب الفرنسي، لكنه رفض، واعتبر أن هدفه الأول، هو تدريب منتخب فرنسا، بعد كأس العالم قطر 2022، الذي سيعرف رحيل الناخبأكمل القراءة »


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منذ 31 دقيقة



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