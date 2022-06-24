الأولى
خطف مولود من مستشفى
تجري الشرطة القضائية التابعة لأمن شيشاوة، أبحاثا مع متزوجة، تبلغ من العمر 23 سنة، تورطت في اختطاف مولود من داخل قسم الولادة بمستشفى محمد السادس بالمدينة نفسها. ووفق مصادر متطابقة، فإن الحادث وقع مساء أول أمس (الأربعاء)، واستنفر المصالح الصحية وتلك التابعة للحراسة والمراقبة، قبل أن تدخل عناصر الشرطة علىأكمل القراءة »
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