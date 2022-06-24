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الوداد على أعتاب لقب جديد
أربع نقاط تفصله عن ثاني تتويج في الموسم وزلزال بالرجاء يحتاج الوداد الرياضي إلى أربع نقاط للتتويج بلقب البطولة الوطنية، كيفما كانت نتائج الرجاء، مطارده المباشر، على بعد ثلاث دورات من نهاية الموسم. وخطا الوداد، المتوج، أخيرا، بلقب عصبة الأبطال الإفريقية، خطوة كبيرة نحو التتويج بلقب البطولة، بعد عودته بفوزأكمل القراءة »
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