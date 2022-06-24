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الرياضة

السوالم يفاجئ المحمدية

منذ 3 دقائق
قلب تأخره إلى فوز وواصل إهدار ضربات الجزاء قلب شباب السوالم الطاولة على شباب المحمدية، عندما فاز عليه بهدفين لواحد، خلال المباراة التي أقيمت أول أمس (الأربعاء)، بالملعب البلدي ببرشيد، لحـــساب الدورة 27 من بطولة القسم الأول. وقدم شباب السوالم جولة ثانية جيدة، ما مكنه من إحراز هدفي الفوز، وإهدارأكمل القراءة »


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