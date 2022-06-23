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“أنشارتد” على “نتفليكس”
أعلنت منصة “نتفليكس” عن عرض فيلم ” أنشارتد” (Uncharted)، منتصف يوليوز المقبل، بعد مرور حوالي خمسة أشهر على طرحه في دور العرض العالمية وتحقيقه إيرادات عالية بلغت أكثر من 400 مليون دولار. ووقعت “نتفليكس” وشركة “سوني” المنتجة للفيلم اتفاقية ضخمة لمنح المنصة العالمية مهمة عرض أفلامها، بعد انتهاء رحلتها فيأكمل القراءة »
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