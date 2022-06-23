أســــــرة
3 أضرار لإزالة الشعر بالشفرة
يمكن أن يسبب إزالة الشعر بالشفرة بالنسبة إلى النساء بعض المشاكل، منها تهيج الجلد، باعتبار أن الشفرة حادة ويمكن أن تسبب بعض الخدوش والجروح في حال استخدامها بشكل خاطئ، ما يسبب الشعور بالآلام ومظهرا مزعجا على الجلد. كما تقوم الشفرات بإزالة الشعر من على سطح الجلد، عكس الوسائل الأخرى التيأكمل القراءة »
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