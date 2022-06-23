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الرياضة

السلة تغرق في ردهات المحاكم

منذ 3 دقائق
32ès Championnats arabes de basket (messieurs) : L'ASS s'impose face à Al Koweït club (92-79)
تأجيل جديد للملف إلى 25 يوليوز أجلت محكمة جرائم الأموال ملف الجامعة الملكية المغربية لكرة السلة، المتابع فيها الرئيس مصطفى أوراش، رفقة مسؤولين آخرين، إلى 25 يوليوز المقبل، بعد أن تعذر على محمد جراف، أمين المال السابق الحضور للجلسة، المنعقدة الاثنين الماضي. وعلمت “الصباح”، أن المحكمة هددت جراف بالحكم عليهأكمل القراءة »


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