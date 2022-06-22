الأولى
مايا… عندما يكون الخوخ طبيبا
أثبتت أن وصفات مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي خدعة كبرى «كون كان الخوخ يداوي كون داوا راسو…”، هذا هو الدرس الأول المستفاد من قضية الراقصة مايا، التي شغلت الدنيا خلال نهاية الأسبوع الماضي، عبر مواقع التواصل الاجتماعي. الراقصة التي بنت شهرتها على “التحريض ضد الرجال”، وتقديم الوصفات الناجعة للنساء لتركيع شركائهنأكمل القراءة »
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