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هولندا تحاكم مغربيا يتاجر في السلاح

منذ 11 ثانية
أوقفت السلطات اللبنانية مغربيا وصهره يشتبه في علاقتهما بشبكة للاتجار في الأسلحة النارية وتهريب الكوكايين، بعد غارة أمنية على أوكارهما في بيروت. وباشرت السلطات اللبنانية ترحيل المتهمين إلى هولندا، بناء على مذكرات اعتقال صادرة في حقهما، إذ من المنتظر أن تباشر السلطات الأمنية في البلدين إجراءات الترحيل ومحاكمتهما في روتردام.أكمل القراءة »


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منذ 11 ثانية


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