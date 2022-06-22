الأولى
تحت الدف
في مدينة الذكاء الإلكتروني “الخارق” ومشاريع الرقمنة، مازال المستثمرون في قطاع العقار بالبيضاء وأصحاب المقاولات والمجزئون والإقامات السكنية والمهندسون المعماريون ينتظرون قرابة شهرين لتسلم وثيقة اسمها “رخصة البناء”. فلكي تحصل على هذه الورقة “السحرية”، يجب أن “تطلع وتنزل”، ثم “تنزل وتطلع” مجددا، وتعيش أشكال الجحيم، و”سير حتى تجي”، وأشياء أخرى،أكمل القراءة »
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