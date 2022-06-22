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حوادث

أب يتسبب في حمل ابنته القاصر

منذ 17 ثانية
كان يمارس عليها الجنس في غياب الأم وحاول مع ابنته الكبرى فصدته اعتقلت عناصر المركز الترابي للدرك الملكي الفتح 1 ضواحي المحمدية، السبت الماضي، أبا اتهمته زوجته باستغلال غيابها عن المنزل للعمل، لممارسة الجنس على ابنتيه القاصرين، ما تسبب في حمل الابنة الصغرى. وحسب مصادر “الصباح”، فإن الأب المتهم، لهأكمل القراءة »


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منذ 17 ثانية


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