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حوادث

الغرامة لمزور تذاكر مباراة بفاس

منذ 14 ثانية
آخذت ابتدائية فاس، أخيرا، مسير محل تجاري عمره 24 سنة، بجنحتي “تزوير محرر تجاري وبيع تذاكر بسعر أقل من السعر المحدد”، لتورطه في تزوير وبيع تذاكر ولوج المركب الرياضي بطريق صفرو، لحضور مباراة المغرب الفاسي والوداد الرياضي برسم البطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم. وحكمت بأدائه 5 آلاف درهم غرامة نافذةأكمل القراءة »


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منذ 14 ثانية


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