حوادث
إيقاف يمني مطلوب للأنتربول
أوقفت عناصر بالأمن الإقليمي للجديدة، أخيرا يمنيا مزدادا في 1977، أدانته السلطات القضائية البحرينية غيابيا بعقوبة سجنية، لضلوعه في قضايا نصب كبرى ارتبطت باستثمارات وهمية، كبدت أغيارا بالبحرين خسائر جسيمة. وحسب مصادر “الصباح”، تمكن اليمني من الخروج من دولة البحرين هاربا من ملاحقة سلطاتها، ودخل التراب الوطني واستقر به المقامأكمل القراءة »
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