fbpx
حوادث

إيقاف يمني مطلوب للأنتربول

منذ 17 ثانية
أوقفت عناصر بالأمن الإقليمي للجديدة، أخيرا يمنيا مزدادا في 1977، أدانته السلطات القضائية البحرينية غيابيا بعقوبة سجنية، لضلوعه في قضايا نصب كبرى ارتبطت باستثمارات وهمية، كبدت أغيارا بالبحرين خسائر جسيمة. وحسب مصادر “الصباح”، تمكن اليمني من الخروج من دولة البحرين هاربا من ملاحقة سلطاتها، ودخل التراب الوطني واستقر به المقامأكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 17 ثانية


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.

تحديث الصفحة