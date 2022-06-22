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حوادث

سقوط مروج أجهزة غش في الامتحانات

منذ 7 دقائق
تمكنت عناصر المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بالجديدة، السبت الماضي، من إيقاف طالب يبلغ من العمر 25 سنة، يشتبه في تورطه في حيازة وترويج أجهزة إلكترونية مهربة، تستعمل لأغراض الغش في الامتحانات لفائدة التلاميذ. وجرى إيقاف المشتبه فيه متلبسا بترويج أجهزة مهربة يشتبه في استخدامها في الغش في الامتحانات المدرسية، إذأكمل القراءة »


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منذ 7 دقائق


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