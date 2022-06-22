حوادث
تفاصيل جريمة باب أيلان بمراكش
أحالت عناصر الشرطة القضائية للأمن الولائي بمراكش، صباح أمس (الثلاثاء)، ثلاثة أشقاء متهمين بالقتل العمد مع سبق الإصرار وإخفاء معالم الجريمة والمشاركة في ذلك، وعدم التبليغ عن وقوع جناية، على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، بعدما تم إيقافهم السبت الماضي، على خلفية قتلهم لشقيقهم ودفن جثته بمنزل. وأكمل القراءة »
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