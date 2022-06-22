أسواق
المغاربة والبنوك… علاقة إذعان
شروط واقتطاعات مجحفة وغياب التنافسية وأرباح تتجاوز 1000 مليار يضم القطاع البنكي 24 مؤسسة بنكية، لكن ثلاثة بنوك الأولى تهيمن على أزيد من 63 % من إجمالي نشاط القطاع، أي أن 12.5 في المائة من العدد الإجمالي للفاعلين في القطاع يهيمنون على ما يناهز ثلثي النشاط البنكي، وتهيمن خمسة بنوكأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا