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أسواق

المغاربة والبنوك… علاقة إذعان

منذ 38 ثانية
شروط واقتطاعات مجحفة وغياب التنافسية وأرباح تتجاوز 1000 مليار يضم القطاع البنكي 24 مؤسسة بنكية، لكن ثلاثة بنوك الأولى تهيمن على أزيد من 63 % من إجمالي نشاط القطاع، أي أن 12.5 في المائة من العدد الإجمالي للفاعلين في القطاع يهيمنون على ما يناهز ثلثي النشاط البنكي، وتهيمن خمسة بنوكأكمل القراءة »


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منذ 38 ثانية


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