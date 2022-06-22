fbpx
حوادث

حادثة سير تفضح مهربي الأخطبوط

منذ 10 دقائق
مهنيون دعوا النيابة العامة إلى فتح تحقيق حول استمرار نهب الثروات السمكية فضحت حادثة سير بضواحي الداخلة وقعت، صباح أول أمس (الثلاثاء)، استمرار تهريب الأخطبوط، رغم قرار الوزارة الوصية بتمديد فترة توقف نشاط صيده، بسبب «الوضعية الحرجة وغير المسبوقة لمخزونه». وقال مهنيون، في اتصال مع «الصباح»، إن سيارة رباعية الدفعأكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 10 دقائق


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.

تحديث الصفحة