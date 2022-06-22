حوادث
حادثة سير تفضح مهربي الأخطبوط
مهنيون دعوا النيابة العامة إلى فتح تحقيق حول استمرار نهب الثروات السمكية فضحت حادثة سير بضواحي الداخلة وقعت، صباح أول أمس (الثلاثاء)، استمرار تهريب الأخطبوط، رغم قرار الوزارة الوصية بتمديد فترة توقف نشاط صيده، بسبب «الوضعية الحرجة وغير المسبوقة لمخزونه». وقال مهنيون، في اتصال مع «الصباح»، إن سيارة رباعية الدفعأكمل القراءة »
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