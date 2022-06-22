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حوادث

جثة “مخازني” تستنفر الأمن

منذ 19 ثانية
عثر عليه ميتا وسط غرفة بفندق بتنغير وأبحاث لكشف ملابسات القضية باشرت فرقة الشرطة القضائية التابعة لمفوضية الأمن بتنغير، أول أمس (الاثنين)، بحثا قضائيا لفك لغز وفاة عنصر قوات مساعدة، بعد العثور عليه جثة وسط غرفة أحد الفنادق وسط المدينة، بعدما لاحظ المستخدمون اختفاءه إثر تواريه عن الأنظار لأكثر منأكمل القراءة »


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منذ 19 ثانية


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