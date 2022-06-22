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حوادث

اعتقال امرأة اعتدت جنسيا على طفل

منذ 21 ثانية
الضحية يبلغ من العمر 11 سنة وأمن سيدي قاسم حقق في الواقعة لم يعد الاعتداء الجنسي على الأطفال، مقتصرا على «البيدوفيل» من الذكور، بل تعداه إلى هتك عرض الصغار من قبل نساء، وهو ما حققت فيه مصالح الشرطة القضائية بسيدي قاسم، إثر واقعة ضحيتها طفل لا يتعدى عمره 11 سنة.أكمل القراءة »


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منذ 21 ثانية


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