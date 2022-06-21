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حوادث

هجوم مسلح يستنفر درك سطات

منذ 4 دقائق
تسابق عناصر الدرك الملكي بسطات الزمن للوصول إلى ملثمين يشكلون عصابة إجرامية هاجمت، أول أمس (الأحد)، مقهى بمنطقة أولاد سعيد، باستعمال أسلحة بيضاء. ووفق معطيات حصلت عليها «الصباح» فإن أربعة أفراد ترجلوا من سيارة رباعية الدفع وسوداء اللون، حاملين أسلحة بيضاء، وهاجموا شخصا كان يحتسي كوب قهوة بالساحة الخارجية للمقهى،أكمل القراءة »


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منذ 4 دقائق


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