الرياضة
البدراوي يثبت الطاوسي
نفى نية إقالته ووعده بانتدابات وازنة وبدأ في التحضير لـ «الميركاتو» ثبت عزيز البدراوي، رئيس الرجاء الرياضي، المدرب رشيد الطاوسي، في منصبه، إذ نفى نية إقالته. والتقى البدراوي مع الطاوسي في اجتماع مقتضب، بعد الديربي أمام الوداد الرياضي، والذي فاز به بهدفين لصفر، وأكد له أنه يضع ثقته فيه، وأنهأكمل القراءة »
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