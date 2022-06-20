fbpx
الرياضة

البدراوي يثبت الطاوسي

منذ 4 دقائق
نفى نية إقالته ووعده بانتدابات وازنة وبدأ في التحضير لـ «الميركاتو» ثبت عزيز البدراوي، رئيس الرجاء الرياضي، المدرب رشيد الطاوسي، في منصبه، إذ نفى نية إقالته. والتقى البدراوي مع الطاوسي في اجتماع مقتضب، بعد الديربي أمام الوداد الرياضي، والذي فاز به بهدفين لصفر، وأكد له أنه يضع ثقته فيه، وأنهأكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 4 دقائق


شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.

تحديث الصفحة