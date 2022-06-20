الرياضة
العملود “المصور”
تفاعلت جماهير الوداد الرياضي، مع صورة لأيوب العملود، نشرت على حساب الفريق الرسمي على “فيسبوك”. واعتبرت جماهير الفريق الأحمر، أن للعملود دورا كبيرا في النتائج الجيدة المحققة أخيرا، ومنها التتويج بلقب عصبة أبطال إفريقيا على حساب الأهلي. ونشر حساب الوداد على “فيسبوك” صورة العملود، لينال الثناء الواجب، بعد المستوى الجيدأكمل القراءة »
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