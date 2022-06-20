الرياضة
الرشاد يبدأ تداريبه
قرر المكتب المسير لفريق الرشاد البرنوصي انطلاق التداريب استعدادا للموسم المقبل، بداية من اليوم (الاثنين). وكشفت إدارة الفريق في بلاغ لها أنه بعد الاستشارة مع الطاقم التقني والإداري للنادي تقرر بدء التحضيرات يوم 20 يونيو الجاري دون الخوض في تفاصيل البرنامج الإعدادي لهذا الفريق. وأفاد مصدر أن الهدف من الانطلاقأكمل القراءة »
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