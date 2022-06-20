الرياضة
ماني يقترب من بايرن
بات الدولي السنغالي ساديو ماني، قريبا من الانضمام إلى بايرن ميونيخ، قادما من ليفربول. واتفق ماني مع بايرن على كل بنود عقده الجديد، الذي من المرتقب أن يمتد إلى 2025، فيما أبلغ مسؤولي ليفربول برغبته في الرحيل، وهو السبب الذي دفع “الريدز” إلى انتداب بديل وهو الأوروغواياني داروين نونيز، منأكمل القراءة »
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