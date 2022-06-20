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الرياضة

“كاف” تنذر الوداد

منذ 4 دقائق
دعت الجامعة إلى السهر على تنفيذ الأحكام قبل المنع من الانتدابات أنذرت الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم الوداد الرياضي، بحرمانه من المشاركة في النسخة المقبلة لعصبة الأبطال الإفريقية، ما لم ينفذ حكم محكمة التحكيم الرياضي “طاس”، بخصوص قضية المالي سليمان سيسوكو. ودعت “كاف” الوداد إلى تسديد مستحقات سيسوكو، المحددة في حواليأكمل القراءة »


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