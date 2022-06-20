الرياضة
رسالة رياضية: السنوسي
استقالة جمال السنونسي من رئاسة العصبة الوطنية للهواة، على بعد سنة من انتهاء ولايته الثانية والأخيرة، فيها نقاط إيجابيات عديدة، له وللعصبة، رغم الفراغ الذي سيتركه، لنتأمل: بالنسبة إلى الإيجابيات، فالاستقالة ستمنح الرجل فرصة لتصحيح موقف طالما شكل له حرجا كبيرا، سيما بالنسبة إلى رجل ظل وفيا لمبادئ معينة فيأكمل القراءة »
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