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الرياضة

رسالة رياضية: السنوسي

منذ 4 دقائق
عبد الإله المتقي
استقالة جمال السنونسي من رئاسة العصبة الوطنية للهواة، على بعد سنة من انتهاء ولايته الثانية والأخيرة، فيها نقاط إيجابيات عديدة، له وللعصبة، رغم الفراغ الذي سيتركه، لنتأمل: بالنسبة إلى الإيجابيات، فالاستقالة ستمنح الرجل فرصة لتصحيح موقف طالما شكل له حرجا كبيرا، سيما بالنسبة إلى رجل ظل وفيا لمبادئ معينة فيأكمل القراءة »


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