الرياضة
“فيفا” يهدد ناشري الكراهية بالمتابعة
دراسة صادمة أكدت تعرض عدد كبير من اللاعبين للعنصرية والإهانة أطلق الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، والنقابة الدولية للاعبي كرة القدم المحترفين “فيفبرو”، حملة لحماية المنتخبات من الإهانات، التي يتعرضون لها على مواقع التواصل الاجتماعي. ونشر الاتحاد الدولي، بمناسبة اليوم العالمي للأمم المتحدة للتصدي لخطاب الكراهية، الذي صادف 18 يونيوأكمل القراءة »
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