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اذاعة وتلفزيون

تكريم شاهين بفاس

منذ 34 دقيقة
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 اختارت إدارة المهرجان الدولي للفيلم بفاس تكريم الممثلة المصرية إلهام شاهين خلال دورته الثانية، المنظمة من رابع وعشرين يونيو الجاري إلى ثلاثين منه. ويأتي اختيار النجمة إلهام شاهين لتكون ضمن قائمة المكرمين والمحتفى بهم اعترافا بمجهوداتها في مجال التمثيل وخاصة الفن السابع، حيث أغنت الخزانة السينمائية العربية بعدة أفلام حققتأكمل القراءة »


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منذ 34 دقيقة


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