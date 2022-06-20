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هيفاء في “قاعدة بتفرج” انتهت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي، أخيرا، من تسجيل أغنية جديدة بعنوان “قاعدة بتفرج” من كلمات الشاعر أحمد المالكي، وألحان محمد الصاوي، وتوزيع هاني يعقوب، وتنوى طرحها خلال الأيام المقبلة، تزامنا مع بداية موسم الصيف. ومن جهة أخرى، تنتظر النجمة اللبنانية هيفاء وهبي استئناف تصوير مشاهدها في فيلمأكمل القراءة »
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