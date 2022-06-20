الرياضة
السنوسي يتنحى والناصري في الطريق
سيحتفظان بمنصبيهما بالجامعة وسيفسحان المجال للعصبتين بانتخاب ممثلين جديدين لهما تنحى جمال السونسي، رئيس العصبة الوطنية للهواة، عن منصبه خلال الجمع العام العادي، المنعقد، أول أمس (السبت)، بمركز محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة، على بعد سنة من نهاية ولايته. وينتظر أن يحذو سعيد الناصري، رئيس العصبة الاحترافية، حذو السنوسي، ويقدمأكمل القراءة »
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