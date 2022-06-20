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الرياضة

السنوسي يتنحى والناصري في الطريق

منذ 4 دقائق
M. Jamal Snoussi a ÈtÈ rÈÈlu, ‡ l'unanimitÈ, ‡ la tÍte de la Ligue nationale du football amateur pour un deuxiËme mandat, lors d'une AssemblÈe gÈnÈrale Èlective, tenue dimanche (15/09/19) ‡ Skhirat.
سيحتفظان بمنصبيهما بالجامعة وسيفسحان المجال للعصبتين بانتخاب ممثلين جديدين لهما تنحى جمال السونسي، رئيس العصبة الوطنية للهواة، عن منصبه خلال الجمع العام العادي، المنعقد، أول أمس (السبت)، بمركز محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة، على بعد سنة من نهاية ولايته. وينتظر أن يحذو سعيد الناصري، رئيس العصبة الاحترافية، حذو السنوسي، ويقدمأكمل القراءة »


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