الرياضة
بطولة عصبة فاس مكناس تصل السد
أجرت عصبة فاس مكناس لكرة القدم قرعة مباريات الصعود إلى القسم الثاني هواة، بملحق العصبة بفاس، بحضور رئيس العصبة محمد جليلي ورؤساء الفرق الثمانية. ووضعت القرعة رجاء بنسودة في مواجهة النادي البلدي لتولال، وجمعية فاس الرياضية أمام نادي أمل مرموشة، والنصر الفاسي في مواجهة أمل الحاجب، فيما يواجه نادي وادأكمل القراءة »
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