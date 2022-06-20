الرياضة
المنتخب النسوي يتعادل أمام زامبيا
تعادل المنتخب الوطني النسوي أمام نظيره الزامبي بهدف لمثله، في المباراة التي جمعتهما، أول أمس (السبت) بمركب مولاي عبد الله بالرباط، لحساب استعداداتهما لنهائيات كأس إفريقيا لكرة القدم النسوية، التي يحتضنها المغرب في الفترة بين 2 و23 يوليوز المقبل. وسجل المنتخب الوطني النسوي الهدف الأول في المباراة بواسطة اللاعبة نسرينأكمل القراءة »
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