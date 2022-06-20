الرياضة
فينغر يشتاق للتدريب
كشف أرسن فينغر، المدرب الفرنسي السابق لأرسنال، أنه يرغب في العودة للتدريب، بعد سنوات قضاها رئيسا للجنة التطوير بالاتحاد الدولي “فيفا”. واعتمد الاتحاد الدولي عددا من توصيات فينغر، سيتم تجريب بعضها خلال الفترة المقبلة، على غرار اعتماد حكم آلي لاحتساب حالات التسلل، ثم لعب رميات التماس بالرجل، فيما رفض مناقشةأكمل القراءة »
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