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الرياضة

خاليلوزيتش يتجاهل منتقديه

منذ ساعة واحدة
قال إنه ماض في تحقيق الانتصارات مع الأسود والجامعة تبحث عن مباريات دولية في شتنبر تجاهل وحيد خاليلوزيتش، الناخب الوطني، انتقادات الجمهور وبعض المحللين الرياضيين، الذين يطالبون برحيله، بسبب تواضع أداء المنتخب الوطني منذ تعيينه مدربا للأسود قبل ثلاث سنوات، خلفا للفرنسي هيرفي رونار. وفي معرض رده على سؤال حولأكمل القراءة »


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