الرياضة
خاليلوزيتش يتجاهل منتقديه
قال إنه ماض في تحقيق الانتصارات مع الأسود والجامعة تبحث عن مباريات دولية في شتنبر تجاهل وحيد خاليلوزيتش، الناخب الوطني، انتقادات الجمهور وبعض المحللين الرياضيين، الذين يطالبون برحيله، بسبب تواضع أداء المنتخب الوطني منذ تعيينه مدربا للأسود قبل ثلاث سنوات، خلفا للفرنسي هيرفي رونار. وفي معرض رده على سؤال حولأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا