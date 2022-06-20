الرياضة
ويليامس تفاجئ الجميع
فاجأت الأمريكية سيرينا ويليامس، الجميع، معلنة عودتها لمنافسات التنس العالمي، من بوابة بطولة ويمبلدون البريطانية، ثالث بطولات “غراند سلام”. واعتقد الجميع أن المصنفة الأولى عالميا سابقا، ستعلن اعتزالها، بعد غيابها لسنة كاملة، بسبب إصابة ألمت بها، لكنها فاجأت الجميع بعودتها للملاعب، في سن الأربعين. وتعتبر ويليامس من أنجح اللاعبات فيأكمل القراءة »
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