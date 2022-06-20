fbpx
الرياضة

ويليامس تفاجئ الجميع

منذ ساعة واحدة
فاجأت الأمريكية سيرينا ويليامس، الجميع، معلنة عودتها لمنافسات التنس العالمي، من بوابة بطولة ويمبلدون البريطانية، ثالث بطولات “غراند سلام”. واعتقد الجميع أن المصنفة الأولى عالميا سابقا، ستعلن اعتزالها، بعد غيابها لسنة كاملة، بسبب إصابة ألمت بها، لكنها فاجأت الجميع بعودتها للملاعب، في سن الأربعين. وتعتبر ويليامس من أنجح اللاعبات فيأكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ ساعة واحدة


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.

تحديث الصفحة