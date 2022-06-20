الصباح الفني
عكرود و”الرجل الذي زرع الأشجار”
اختارت الممثلة والمخرجة سناء عكرود أن تشارك متابعي صفحتها الرسمية على “إنستغرام” رأيها، بشأن رواية لجان جيوينو بعنوان “الرجل الذي زرع الأشجار”. وكتبت عكرود “عندما تقرأ هذه الرواية، ستشعر بالرقة، بالامتنان والاحترام، ستفهم أن على هذه الأرض، توجد أرواح عفيفة وناعمة، تغير بصمت وتكتم دون أن تنتظر جزاء أو شكورا”.أكمل القراءة »
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