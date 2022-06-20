الرياضة
تشاوميني يبعثر الليغا
بعثر انتداب ريال مدريد للفرنسي أوريليان تشاوميني، فرق الدوري الإسباني، التي باتت مطالبة بالرد بصفقات مماثلة، إذا ما أرادت المنافسة الموسم المقبل على لقب الليغا. واعتبرت الصحف الإسبانية، صفقة تشاوميني، الأفضل بالنسبة إلى الريال، خاصة أنه سيغطي على خط وسط الميدان، الذي بات لاعبوه على مشارف الاعتزال أو الرحيل، بسببأكمل القراءة »
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