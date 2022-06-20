fbpx
الرياضة

تشاوميني يبعثر الليغا

منذ ساعة واحدة
بعثر انتداب ريال مدريد للفرنسي أوريليان تشاوميني، فرق الدوري الإسباني، التي باتت مطالبة بالرد بصفقات مماثلة، إذا ما أرادت المنافسة الموسم المقبل على لقب الليغا. واعتبرت الصحف الإسبانية، صفقة تشاوميني، الأفضل بالنسبة إلى الريال، خاصة أنه سيغطي على خط وسط الميدان، الذي بات لاعبوه على مشارف الاعتزال أو الرحيل، بسببأكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ ساعة واحدة


شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.

تحديث الصفحة