الرياضة
هالاند … صفقة الموسم
وصفت الصحافة الإنجليزية، صفقة انتقال النرويجي إرلينغ هالاند من دورتموند الألماني لمانشستر سيتي الإنجليزي، ب”صفقة الموسم”. ويعتبر هالاند من أقوى المهاجمين في العالم، إذ طاردته كل الفرق الكبرى، من بينها ريال مدريد وبرشلونة ومانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان، لكنه في النهاية فضل “السيتي” بسبب علاقته مع هذا الفريق، الذي لعبأكمل القراءة »
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