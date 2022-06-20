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خاص

الدفع بعدم الدستورية… ملاحظات حول الشروط والإجراءات

منذ 5 دقائق
ذ عبد العزيز النويضي
مشروع القانون التنظيمي رقم 86.15 تضمن عيوبا شكلية وموضوعية قدم عبد العزيز النويضي، أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية ومحام بهيأة الرباط ، خلال مشاركته في لقاء دراسي نظم، أخيرا، بمجلس المستشارين حول مشروع قانون تنظيمي رقم 86.15 المتعلق بشروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون، (قدم) العديد من النقاط الأساسية المرتبطأكمل القراءة »


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