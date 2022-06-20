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حوادث

محاكمة رئيس جماعة زور خبرات مشروع ملكي

منذ 9 دقائق
قاضية التحقيق أكدت إضافته “أصفارا” في تعويضات السلاليين وثمانية هكتارات وهمية بعد ست سنوات من الأبحاث التمهيدية والتفصيلية في اختلالات أكبر مشروع ملكي لإعادة هيكلة وتأهيل أكبر جماعة قروية بالمغرب، أحالت قاضية التحقيق بالغرفة الخامسة المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط، الخميس الماضي، رئيس جماعة سيدي الطيبي بإقليم القنيطرة،أكمل القراءة »


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منذ 9 دقائق


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