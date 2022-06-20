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حوادث

ابتزاز أسر معتقلين بالعراق

منذ 12 دقيقة
وجدت أسر عدد من المغاربة المعتقلين في سجون العراق، نفسها في مفترق الطرق، بعد توصلها بنداءات إغاثة من المعتقلين، يطالبونها بإرسال مبالغ مالية مهمة بالعملة الصعبة، تتراوح ما بين 1000 دولار و1500، من أجل اقتناء الأكل، غير أن الأسر ترجح فرضية الابتزاز. وقالت مصادر متطابقة، في تصريح لـ “الصباح”، إنهأكمل القراءة »


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منذ 12 دقيقة


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