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الصباح الفني

احتفالية خاصة بالمريني في أكادير

منذ دقيقة واحدة
خصصت إدارة المهرجان الدولي للسينما والهجرة، الذي تختتم فعالياته، اليوم (السبت) بأكادير، احتفالية خاصة بالمخرج إدريس المريني ضمن الدورة 18 التي انطلقت مطلع الأسبوع الجاري. واستعادت دورة المهرجان المنجز السينمائي لإدريس المريني، من خلال تخصيص عروض خاصة لأفلامه، بقاعة سينما “الصحراء”، بعد إعادة ترميمها، والتي ستشهد، اليوم (السبت)، ابتداء منأكمل القراءة »


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