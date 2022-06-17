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فقيه يطرد النحس بالجنس

منذ 4 دقائق
أمر وكيل الملك لدى ابتدائية خريبكة، قبل يومين، بإيداع إمام مسجد، يمتهن الرقية الشرعية، السجن المحلي، ومحاكمته في حالة اعتقال وفق الجرائم المنسوبة إليه، والتي ارتكبها في حق متزوجات وعازبات قصدنه للاستفادة من حصص الشعوذة، التي يمارسها في غرفة بسكنه المجاور للمسجد. واعتقد “الفقيه” الذي ذاعت شهرته بثلاثاء الأولاد “فيني”أكمل القراءة »


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