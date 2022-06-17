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الصباح الفني

غيث تغني بالأمازيغية

منذ 12 دقيقة
تخوض الممثلة والمغنية كريمة غيث، تجربة جديدة في مسيرتها الفنية، إذ تحضر، حسب ما أكدته لأغنية جديدة، ستكون مفاجأة لجمهورها، ستطرحها على قناتها الرسمية على “يوتوب”. وقالت غيث لمتابعي صفحتها الرسمية على “إنستغرام”, إن أغنيتها الجديدة ستكون بالأمازيغية، إذ أنها لأول مرة ستخوض هذه التجربة، علما أن الأغنية ستحمل عنوانأكمل القراءة »


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منذ 12 دقيقة


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